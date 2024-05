Dijksma over illegale feestvierders Utrecht: schaamteloos gedrag

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma is boos over het gedrag van mensen rond de demonstratie Rave voor de Rafelranden zaterdag. In de stad vonden twee illegale feesten plaats en werd een pand gekraakt. Volgens Dijksma kijkt de driehoek, die bestaat uit de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie, terug op een zeer onrustige avond en nacht.

“Er is veel gebeurd wat niet door de beugel kan”, schrijft ze zondag in een brief aan de gemeenteraad. “Van seks op straat op klaarlichte dag tot zware geluidsoverlast, blokkades van het verkeer, het niet opvolgen van bevelen van de politie en het plegen van vernielingen.”

Ze spreekt van schaamteloos, onfatsoenlijk en onacceptabel gedrag van deelnemers aan de illegale raves. Er kwamen veel klachten binnen van omwonenden. “Dit staat mijns inziens ook op gespannen voet met de waarden waar deze personen voor zeggen te staan.”

Tijdens de demonstratie werd een pand aan de Biltstraat gekraakt, net buiten het centrum van de stad. Volgens de burgemeester werden daarna dezelfde geluidswagens van de demonstratie gebruikt om daar te feesten. “Wij gaan ervan uit dat het dus (deels) om dezelfde groep gaat”, aldus Dijksma. Het pand is ontruimd en het feest beëindigd. Hierbij moest de Mobiele Eenheid van de politie worden ingezet. De politie hield vijf mensen aan.

Ook aan de Archimedeslaan in het oosten van Utrecht vond op een afgesloten bouwterrein een illegale rave plaats. Dijksma schat dat daar zo’n duizend deelnemers bij waren. Doordat er niet genoeg politiecapaciteit was, werd het feest ’s nachts niet direct een halt toe geroepen.

Toen de rave in de ochtend nog gaande was, is die beëindigd en is geluidsapparatuur in beslag genomen. Dijksma schrijft dat volgens de politie veel vernielingen zijn aangericht. “Waar mogelijk wordt de schade op de daders verhaald.”