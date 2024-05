Universiteiten maken demonstratieprotocol

Universiteiten zijn bezig met het maken van een demonstratieprotocol. Dit zei Jouke de Vries, interim-voorzitter van de Universiteiten van Nederland (UNL), zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij gaf twee voorbeelden van regels. Zo moeten betogers met wie wordt onderhandeld zich kunnen identificeren. Ook mag niet overnacht worden in universiteitsgebouwen.

Eerder deze week zei rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) Peter-Paul Verbeek dat sommige betogers van de pro-Palestijnse protesten in Amsterdam met wie de UvA in gesprek was, hun gezicht hadden bedekt. “Als je bestuurlijke afspraken wil maken, moet je weten met wie je afspraken maakt”, reageerde De Vries zondag.

Carlos van Eck, die deze week optrad als woordvoerder van de studentenprotesten in Amsterdam, stelt op X dat activisten eerder door universiteiten zijn “gestraft met academische sancties”. “Dat sluit de deur voor het open gesprek”, reageert hij op een fragment van De Vries in Buitenhof.

Van Eck verwijst naar eigen zeggen onder meer naar sancties die het Amsterdam University College (AUC) in februari dit jaar zou hebben opgelegd aan zes studenten om hun betrokkenheid bij pro-Palestijnse protesten. De ene helft zou een formele waarschuwing hebben gekregen, de andere helft een sociaal-politieke schorsing tot het einde van het semester. Advocatenkantoor PILP stond de studenten bij en diende bezwaren in, waarop het AUC de sancties volgens het juristencollectief introk.

De voorzitter van de vereniging van universiteiten zei in Buitenhof de protesten wel te begrijpen. “Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Het conflict is heftig”, aldus De Vries over de oorlog in Gaza. Dat de protesten escaleerden, begreep hij niet. “Het is heel ingewikkeld aan het worden. Het begint vreedzaam, maar wordt dan gekaapt door andere groepen. Andere groepen denken: we willen rellen.”

Hij keurde het gebruik van geweld af en noemde als voorbeeld de agent die ammoniak in zijn oog zou hebben gekregen. Ook vond hij dat studenten erg overtuigd zijn van hun eigen gelijk. “Ik ben bestuurder en heb meerdere belangen af te wegen.” De Vries is ook de voorzitter van het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De protesten, onder meer in Amsterdam en Utrecht, begonnen maandagmiddag. De betogers hebben verschillende eisen gesteld, waaronder het verbreken van banden met Israëlische instituten die deelnemen aan “genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk en hun land”, net als contracten met bedrijven die hiervan profiteren.