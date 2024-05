Zwitserland heeft zaterdagavond in het Zweedse Malmö de 68e editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Israël, van tevoren een andere favoriet van de bookmakers, is op de vijfde plek geëindigd. De Nederlandse Joost Klein zou ook in de finale staan, maar werd op zaterdagmiddag gediskwalificeerd om een incident.