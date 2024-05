Songfestivalbaas deelt Nederlandse jurypunten uit

Songfestivalbaas Martin Österdahl heeft zaterdagavond de punten van de Nederlandse jury bekendgemaakt tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Onder luid boegeroep maakte hij bekend welke landen punten hebben gekregen. Nikkie de Jager zou dat eigenlijk doen, maar trok zich vlak voor de finale terug omdat het niet goed voelde.

De Nederlandse vakjury heeft twaalf punten, het hoogste aantal, gegeven aan Zwitserland. Ook onder meer Frankrijk, Italië en Kroatië kregen punten.

Vlak voor de finale werd bekend dat De Jager de punten niet zoals gepland zou uitdelen vanaf een groot songfestivalfeest in Leeuwarden, de geboorteplaats van de Nederlandse gediskwalificeerde inzending Joost Klein. “Nu AVROTROS niet langer onderdeel is van de finale van het Eurovisie Songfestival, voelen we ons niet geroepen om live punten uit te delen”, liet de omroep weten.