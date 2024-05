8,5 jaar cel voor ontvoering Insiya in hoger beroep

De 44-jarige Shehzad H. is maandag in hoger beroep veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenisstraf voor de gewelddadige ontvoering in 2016 van zijn destijds 2-jarige dochter Insiya naar India. De celstraf is een half jaar korter dan eerder opgelegd door de rechtbank, omdat de behandeling van de zaak te lang heeft geduurd.

Het meisje werd in september 2016 met geweld weggehaald uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost. Volgens het gerechtshof in Amsterdam is bewezen dat de ontvoering een grondig voorbereide operatie was, uitgevoerd in opdracht van H. Hij lag destijds in vechtscheiding met de moeder van de peuter.

H. huurde een internationaal team in om het meisje te ontvoeren. Een van de uitvoerders werd ter plaatse door omstanders overmeesterd. De anderen gingen er met het kind vandoor in een gereedstaande auto en werden pas later aangehouden. Zij zijn in hoger beroep veroordeeld tot straffen variërend van 4 weken tot 48 maanden.

Via Duitsland werd het meisje uiteindelijk naar India gebracht, waar ze nog steeds verblijft, evenals haar vader. Sinds 2019 ligt er een bevel tot uitlevering van H., maar daaraan is geen gehoor gegeven.

Geen van de veroordeelden was bij de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam aanwezig. De moeder en oma van Insiya waren dat wel. Zij strijden al jaren voor contact met het meisje en haar terugkeer naar Nederland.