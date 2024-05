Demonstranten in gang College van Bestuur UvA

In het ABC-gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op de Roeterseilandcampus hebben demonstranten verschillende gangen gebarricadeerd. Een van de plekken waar ze tot zijn doorgedrongen is de gang waar het College van Bestuur van de universiteit huisvest, is te zien op beelden van een ANP-fotograaf.

In de centrale hal van het ABC-gebouw ziet een ANP-verslaggever dat grote plantenbakken, tafels en stoelen naar de uitgang van het gebouw worden geschoven.

Een verslaggever van AT5 stond in de vleugel van het College van Bestuur, maar vertrok om de agressieve sfeer. De UvA zegt dat het gebouw inmiddels is gesloten. De universiteit heeft aangifte gedaan. De politie overlegt nog met de burgemeester en hoofdofficier van justitie (de driehoek) over de ontstane situatie. De Mobiele Eenheid (ME) staat wel paraat.