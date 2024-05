Advocaat: verdachte moord woning Amsterdam ontoerekeningsvatbaar

De 36-jarige Nuri Ö. was ontoerekeningsvatbaar toen hij zijn onderburen op 1 augustus vorig jaar met een mes aanviel in hun woning aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West. Hij moet daarom niet de gevangenis in voor moord, maar zo snel mogelijk naar een tbs-kliniek, vindt zijn advocaat.

Nuri Ö. was maandag niet aanwezig bij zijn verdediging voor de rechtbank in Amsterdam. De behandeling van de zaak werd afgelopen maand afgebroken omdat de man de zitting verstoorde en zijn advocaat ontsloeg. De rechter wees daarop dezelfde raadsman aan Ö. toe, omdat de verdachte niet in staat wordt geacht zijn eigen belangen te behartigen.

“Mijn cliënt blijft overtuigd van een schijnproces”, zegt advocaat Mark Rijnsburger. De man heeft wanen. Hij denkt ontvoerd en vergiftigd te zijn. “Zijn denkbeelden zijn zo rigide dat het voor hem onmogelijk is om de werkelijkheid te zien.”

De 25-jarige Rens kwam bij de steekpartij om het leven, zijn 29-jarige huisgenoot raakte gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van moord. De advocaat van Ö. houdt het op doodslag, omdat Ö. geen plan of doel had. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat hij na de steekpartij schreeuwde om een ambulance. Ook zou hij eerder die dag nog tegen zijn moeder hebben gezegd dat hij haar ging vermoorden.

Volgens de familie van Ö. is hij al jaren psychotisch. Zijn moeder, broer en zus hebben eerder aangifte tegen hem gedaan en geprobeerd hulp voor hem te vinden. Het Pieter Baan Centrum heeft bij Ö een psychische stoornis vastgesteld en hem verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Het Openbaar Ministerie heeft vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen de man geëist, en blijft daarbij. “Niemand staat zomaar opeens met een mes in de woning van een ander”, reageerde de officier van justitie maandag op de verdediging.

De rechtbank doet uitspraak op vrijdag 31 mei.