Honderden demonstranten bij ‘walk-out’ Roeterseilandcampus

Bij het studentenprotest op de Amsterdamse Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam zijn honderden studenten aanwezig, ziet een ANP-verslaggever. Demonstranten scanderen de leus ‘we will not stop, we will not rest’ en klappen. Er is politie aanwezig, maar niet zo massaal als bij de protesten van afgelopen week.

Rond de klok van 11.00 uur liepen studenten en medewerkers collegezalen uit in diverse universiteitssteden zoals Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Wageningen en Leiden. Dat doen ze uit protest tegen de aanpak van de demonstraties van afgelopen week tegen de oorlog in Gaza en tegen de banden van universiteiten met Israëlische instituten en bedrijven die hiervan protesteren.

Sommige van de demonstranten in Amsterdam hebben protestborden bij zich. Op één valt een oproep tot het aftreden van UvA-rector magnificus Peter-Paul Verbeek te lezen: ‘Professor of Ethics? Resign!’ (Hoogleraar ethiek? Treed af!). Ook worden flyers uitgedeeld met een tekening van het eerdere protest aan de UvA afgelopen week.

Medewerkers van de UvA bedanken de demonstranten bij speeches voor hun aanwezigheid bij de ‘walk-out’. “Studenten en staf zijn het hart van de universiteit”, aldus een spreekster. Ze benoemde ook “ongekende politiegeweld” tegen de demonstranten vorige week. Dat levert boegeroep en de leus ‘shame’ (schande) op vanuit de aanwezigen. Een van de sprekers heeft gezichtsbedekkende kleding. Dat is tegen de regels die de UvA eerder opstelde om ook geen intimidatie of kwetsende leuzen te uiten.

Maandagochtend heropende de UvA de gebouwen nadat ze bij protesten afgelopen week werden bezet en vervolgens vernield. Op beelden van een ANP-fotograaf is te zien dat studenten de gebouwen weer zonder problemen kunnen betreden. De panden bleven de afgelopen dagen dicht in de nasleep van de demonstraties vorige week.