Financiën blijft lastigste punt, zeggen informateurs

Volgens informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf blijven de financiën het grootste struikelblok in onderhandelingen over een nieuw kabinet. “Van het begin af aan hebben we gezegd dat die financiële puzzel een van de lastigste dingen is. Ook omdat er gewoon weinig geld is. Dat is wel een groot verschil met voorgaande formaties”, zei Dijkgraaf na afloop van de onderhandelingen maandagavond.

Dinsdag wordt weer een “hele lange dag, daar kunt op rekenen”, zei Van Zwol.

De financiële puzzel moet nog een keer goed worden besproken, maar ook een “paar onderwerpen moeten tegen elkaar worden gewogen”, aldus Van Zwol. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt.

Informeel wordt “natuurlijk” over de toekomstige premier gesproken, zei hij, maar wilde daar verder niet over zeggen. PVV-leider Geert Wilders maakte vorige week bekend dat hij een minister-president op het oog heeft en ook al heeft benaderd. Volgens Dijkgraaf is maandag ook niet over de verdeling van ministersposten gesproken.

De tijd tikt weg. Woensdag is de deadline voor de informateurs. Dan moeten zij hun eindverslag aan de Tweede Kamer overhandigen. “Het is realistisch, maar het is inderdaad krap”, zegt Van Zwol. De onderhandelingen kunnen volgens hem nog steeds mislukken. Dijkgraaf hoopt dat dinsdag de besprekingen worden afgerond, maar anders moet dat woensdagochtend gebeuren.

Voordat het eindverslag naar de Kamer gaat, moet het nog aan de fracties van de vier onderhandelende partijen worden voorgelegd. De verschillende fracties zijn wel betrokken bij de onderhandelingen, maar de ene fractie wordt daar meer bij betrokken dan de andere. De laatste dagen werden de partijleiders telkens vergezeld door een of meerdere secondanten.