Woorden van Yeşilgöz vallen niet goed bij collega Gräper

“Persvrijheid is een groot goed. Journalisten moeten vrij hun werk kunnen doen en alle vragen kunnen stellen die zij willen. Ik zal daar altijd voor opkomen”, laat staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur en Media) weten in reactie op een tweet van haar collega Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

De minister reageerde eerder op de dag op X op een oproep op hetzelfde sociale medium van journalist Tim Hofman. Hij vroeg mensen die bij studentendemonstraties door de politie zouden zijn “mishandeld” zich bij hem te melden. Yeşilgöz was niet blij met die vraag.

“Wil je alleen beelden van agenten die ingrijpen bij rellen, nadat de relschoppers meerdere malen gesommeerd waren weg te gaan, of ook van relschoppers die journalisten het werk onmogelijk maken, de Joodse gemeenschap belagen, met stenen en ammoniak naar agenten smijten en spullen en gebouwen sloopten, Tim? En kunnen we mensen dan niet beter vragen dat te melden bij instanties die daar voor zijn?”, twitterde de bewindsvrouw.

Gräper is niet de enige bij wie de woorden van Yeşilgöz niet goed vielen. Laurens Dassen van Volt noemde de tweet “een minister van Justitie onwaardig, en een slecht voorteken voor het aanstaand kabinet”. Volgens Dassen is de vrije pers “de waakhond van de democratie, ook wanneer dat u niet uitkomt”. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vindt het “onacceptabel” dat een minister van Justitie “zich mengt in de vrije pers en met ophitspolitiek het werk van journalisten nog moeilijker maakt”.