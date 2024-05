Honderden studenten demonstreren in Utrecht bij ‘walk-out’

In Utrecht zijn enkele honderden studenten aanwezig bij de zogeheten ‘walk-outs’ die maandagochtend in diverse studentensteden zijn begonnen. Studenten verlieten rond de klok van 11.00 uur onder meer de universiteitscampus aan de Drift in het centrum van Utrecht en het Science Park, zag een ANP-verslaggever. Ook enkele medewerkers van de universiteit doen mee aan de actie. Er is weinig zichtbare politie aanwezig.

Op het plein voor het Bestuursgebouw verzamelden zich rond de klok van 12.00 uur enkele honderden demonstranten. Daar zijn ook studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht bij aanwezig. Een spreker riep: “What do we want?” (wat willen wij), waarop de demonstranten terugriepen: “Boycot”. Na de speeches volgde een sit-in, waarbij alle aanwezige demonstranten op de grond gingen zitten.

De ‘walk-outs’ vinden plaats uit protest tegen de aanpak van de demonstraties van afgelopen week. Deze werden georganiseerd tegen de oorlog in Gaza en tegen de banden van universiteiten met Israëlische instituten en bedrijven die hiervan profiteren.

Sommige demonstranten droegen een Palestijnse vlag bij zich en scandeerden onder andere ‘cut the ties’ (verbreek de banden). Daarmee doelden zij op de banden die universiteiten in Nederland hebben met Israëlische instituten. Een aantal sprekers eiste opnieuw dat de UU de banden doorsnijdt en dat het politieoptreden tegen de demonstranten “onacceptabel” is, hoorde een ANP-verslaggever.

Ook riepen de demonstranten ‘free, free Palestine’ en ‘students united will never be defeated’ (verenigde studenten zullen nooit verslagen worden). Nederlandse leuzen kwamen eveneens voorbij, zoals ‘UU schande, bloed aan je handen’, verwijzend naar de Universiteit Utrecht.