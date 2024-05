Kwartje uit 1891 geveild voor ruim een miljoen euro

Bij een veilinghuis in IJsselstein is een zeldzaam kwartje uit 1891 geveild voor 1.045.500 euro. Het is een klein zilveren muntje met daarop de afbeelding van een jonge koningin Wilhelmina.

Volgens veilinghuis Heritage Auctions Europe is een Nederlandse munt nog nooit eerder voor zo’n hoog bedrag verkocht. Het muntje is circa 3,5 gram zwaar en er zijn er slechts twee van gemaakt. Het veilinghuis noemt de staat van het muntje “onberispelijk”.

Van het kwartje bestaan volgens het veilinghuis slechts twee exemplaren. Het andere muntje zit in de collectie van De Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Het muntje werd bij de veiling aangeboden door een Nederlandse verzamelaar. In de afgelopen 133 jaar is de munt vier keer van eigenaar gewisseld. Volgens het veilinghuis wil de koper, die online aan de veiling deelnam, anoniem blijven.