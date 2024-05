Jaren cel geëist voor mislukte aanslag op ’tattookiller’

Tegen vier mannen zijn maandag in Zwolle celstraffen tot 21 jaar geëist voor hun poging de destijds voortvluchtige ’tattookiller’ Cor P. in 2022 van het leven te beroven. Het slachtoffer, tegen wie eerder levenslang is geëist in een moordzaak, raakte zwaargewond.

Cor P. werd in januari 2022 in het toeristenstadje Las Terrenas in de Dominicaanse Republiek beschoten door twee mannen vanaf een scooter. Hij werd veertien keer geraakt, maar wist te ontkomen. Cor P. wordt gezien als een van de ’tattookillers’, een verondersteld moordcommando dat zijn naam dankt aan de Chinese karakters die de leden op hun rug hebben laten tatoeëren.

De 24-jarige Carlos van der S. zou de moord aangestuurd hebben. De 21-jarige Damien B. uit Lelystad wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de schutter. Tegen Van der S. is 21 jaar geëist, tegen B. 15 jaar.