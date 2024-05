Herdenkingskransen 4 mei vernield in Amsterdam

Verschillende kransen die in Amsterdam-West zijn neergelegd tijdens de 4 mei-herdenking, zijn zondagmiddag vernield. Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsdeel Nieuw-West na berichtgeving in Het Parool. De politie verwacht maandagmiddag een aangifte, maar wil niet zeggen wie er aangifte gaat doen.

“Ontzettend triest dat dit is gebeurd”, zegt een woordvoerder van het stadsdeel. De bloemstukken liggen overdag achter dranghekken. “’s Avonds worden ze op verzoek van het herdenkingscomité naar binnen gehaald om ze te conserveren en om vandalisme te voorkomen. In de ochtend worden ze dan weer teruggelegd.”

Wie achter de vernieling zit, is niet bekend. “We zijn in contact met de politie om een en ander te onderzoeken”, aldus de woordvoerder.

Volgens een stadsdeelwoordvoerder kan de politie niets zonder een aangifte van het lokale herdenkingscomité. Een woordvoerder van de politie laat weten dat maandagmiddag een aangifte wordt verwacht, maar wil niet zeggen wie aangifte gaat doen.

Of de vernieling gevolgen heeft voor een volgende herdenking is nog niet bekend. Volgens de stadsdeelwoordvoerder wordt de afgelopen herdenking nog geëvalueerd. “Daarnaast zijn we altijd alert met Dodenherdenking. We blijven daarin in nauw contact met lokale comités en veiligheidspartners.”