Kosten toeslagenaffaire groeien in slechtste geval met miljarden

Een nieuwe methode om de afhandeling van het toeslagenschandaal te versnellen, kan de overheid veel extra geld kosten. In het allerslechtste scenario gaat het om 5 miljard euro meer, wordt bevestigd aan het ANP na berichtgeving van de NOS.

Dat bedrag komt naar voren uit conceptstukken van de evaluatie van de alternatieve schaderoute die via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) loopt en die is bedacht door prinses Laurentien. De stichting moet zorgen dat ouders met aanvullende schade sneller compensatie krijgen.

De in september begonnen pilot van de SGH wordt momenteel door Financiën geëvalueerd. Het gemiddelde vergoedingsbedrag dat door de stichting is uitgekeerd bedraagt 128.000 euro. Tot half maart waren er 42 overeenkomsten met gedupeerden getekend. Aangekondigd was dat de evaluatie in april naar de Kamer zou gaan.

Demissionair staatssecretaris Aukje De Vries (Toeslagen) liet de Kamer in februari weten dat “de insteek (is) dat de alternatieve schaderoute zo snel als mogelijk opengaat voor alle ouders om hen daarmee sneller duidelijkheid te geven over de financiële afronding van hun herstel”.

De verwachting van het kabinet is tot dusver dat het toeslagenschandaal meer dan 9 miljard gaat kosten. Gedupeerden van het toeslagenschandaal werden onterecht als fraudeur behandeld. Zij moesten in veel gevallen in korte tijd grote bedragen aan ontvangen kindertoeslag terugbetalen.

Er hebben zich meer dan 68.000 mensen gemeld als mogelijke gedupeerde van het toeslagenschandaal. Er zijn ruim 33.000 mensen erkend als gedupeerde.