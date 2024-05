Schrijver Rob van Essen wint opnieuw Libris Literatuur Prijs

Auteur Rob van Essen heeft de Libris Literatuur Prijs 2024 gewonnen voor zijn roman Ik kom hier nog op terug. Dat heeft juryvoorzitter Kim Putters maandagavond bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner in Felix Meritis in Amsterdam. Met de prijs wordt de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar bekroond.

Het is de tweede keer dat Van Essen (60) de prestigieuze onderscheiding krijgt. Hij won hem ook in 2019 voor zijn roman De goede zoon.

Ik kom hier nog op terug is een boek “van uitzonderlijke kwaliteit”, zegt de jury. De hoofdpersoon in de roman, journalist Rob Hollander, kan terugreizen in de tijd om een fout uit het verleden te herstellen. De jury zegt te zijn “verbluft door de vernuftige opbouw” van het verhaal. “De schrijver neemt ons mee naar het verleden en schrijft buitengewoon beeldend over wat het hoofdpersonage overkomt. Het boek bevat veel absurde situaties, zoals we van deze schrijver gewend zijn, maar meer dan andere keren staat alles nu perfect in de steigers.”

De winnaar van de Librisprijs krijgt een geldbedrag van 50.000 euro. Alle zes schrijvers die waren genomineerd krijgen elk 2500 euro. Dat zijn, naast Van Essen, Cobi van Baars (De onbedoelden), Sacha Bronwasser (Luister), Esther Gerritsen (Gebied 19), Frank Nellen (De onzichtbaren) en Maud Vanhauwaert (Tosca).

Vorig jaar ging de Libris Literatuur Prijs naar Anjet Daanje voor haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris.