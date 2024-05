Leiden Marathon evalueert na afgelasting om warmte

De organisatie van de marathon in Leiden gaat uitgebreid evalueren, nadat onderdelen van de loop zondag moesten worden afgelast of stilgelegd omdat veel deelnemers onwel werden door de warmte. Ambulances moesten uit de wijde omgeving komen en 25 mensen moesten naar het ziekenhuis.

Het is niet de eerste keer dat de Leiden Marathon te maken kreeg met plotselinge warmte. Ook in 2014 en 2018 moesten veel ambulances uitrukken, omdat lopers onderuit gingen door hitte.

“De marathon in Leiden werd jarenlang in juni gelopen, maar dat werd te warm dus toen zijn we ‘verhuisd’ naar mei. Maar de klimaatverandering is kennelijk met ons meeverhuisd”, zegt voorzitter Tjeerd Scheffer. Bij de evaluatie wordt daarom ook gekeken naar het moment in het jaar dat het loopevenement wordt gehouden. “Eerder in het jaar geeft geen garanties; de marathon van Rotterdam is altijd medio april en die is ook al een keer gecanceld omdat het zo warm was.”

De organisatie van de loop in Leiden houdt de weersvoorspellingen altijd nauwlettend in de gaten. Scheffer: “Een week van tevoren was nog sprake van een max van 18 graden, maar in de loop van de week kwam er iedere dag een graad bij. We hebben het hitteprotocol uitgerold: meer waterposten, meer mensen in de opvang, we hebben ook het publiek gevraagd extra douches op de route te maken.”

Vooral de lopers van de halve marathon, die om 10.30 uur was gestart, kregen last van de hitte. De 10 kilometerloop ’s middags werd afgelast.

“Vooral in het laatste uur van de halve marathon ontstonden problemen. We hadden op dat onderdeel 6500 deelnemers, 2000 meer dan normaal en dat waren vooral veel meer jongeren”, merkt Scheffer op. “De vraag is of iedereen zich goed voorbereidt, dat is de eigen verantwoordelijkheid van de lopers. Maar daar willen we ons niet achter verschuilen. Wij gaan evalueren hoe we dit soort risico’s kunnen vermijden.”