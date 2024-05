Extra controle bij ingang Haagse Hogeschool om protesten

Mensen die de Haagse Hogeschool willen bezoeken, moeten maandag bij de ingang een studentenpas laten zien. De hbo-instelling zegt die maatregel te nemen “omdat er berichten zijn doorgesijpeld dat er maandag mogelijk een solidariteitsactie plaatsvindt na de protesten in Utrecht en Amsterdam”. Het is niet direct duidelijk of mensen zonder pas wel naar binnen mogen.

Volgens de hogeschool wordt de controle uitgevoerd “omdat we goed willen kijken wie het gebouw binnenkomen, puur uit voorzorg”. De maatregel geldt alleen maandag, en alleen voor de hoofdlocatie bij station Den Haag HS. Bij de andere locaties in Den Haag, Delft en Zoetermeer kunnen mensen gewoon naar binnen.