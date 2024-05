UvA: laat ‘walk-out’ studenten en medewerkers rustig verlopen

​Het bestuur van UvA roept maandagochtend op om de zogeheten ‘walk-out’ van studenten en medewerkers die gepland staat om 11.00 uur rustig te laten verlopen. Op dat tijdstip zullen mensen uit protest om de demonstraties van vorige week uit de collegezalen lopen en zich verzamelen op het Roeterseiland. Ook op de universiteiten van Leiden, Utrecht, Wageningen en Nijmegen zijn op hetzelfde moment walk-outs.

De UvA zegt de demonstratie toe te staan op de campus op Roeterseiland zolang er “vreedzaam gedemonstreerd wordt”. “Hierbij is het nadrukkelijk niet toegestaan een tentenkamp op te zetten of barricades op te werpen. We willen de veiligheid van onze studenten en medewerkers kunnen blijven garanderen. Zoals eerder gecommuniceerd zijn ook gezichtsbedekkende kleding, intimidatie of kwetsende leuzen niet toegestaan”, aldus het College van Bestuur van de UvA.

Ook op de Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden is een ‘walk-out’ aangekondigd. Het staat studenten en werknemers vrij om daar al dan niet aan mee te doen, melden de onderwijsinstellingen. “Zolang er vreedzaam gedemonstreerd wordt, staan we deze actie toe op het universiteitsterrein”, meldt de Utrechtse universiteit. Verder gelden vergelijkbare regels als op de UvA, zo is gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan.

De heropening van de UvA is maandagochtend rustig en zonder problemen verlopen. Op beelden van een ANP-fotograaf is te zien dat studenten de gebouwen van de universiteit weer betreden. Volgens een woordvoerder van de universiteit verliep de heropening vlekkeloos. “We hebben tot nu toe nog geen andere geluiden gehoord.” De panden bleven de afgelopen dagen dicht in de nasleep van de demonstraties vorige week.

Op de Roeterseilandcampus hopen studenten ook op een rustige dag, ziet een ANP-verslaggever. “Ik ben geen demonstratietype en steun de demonstranten niet, ik hoop dat het kalm blijft”, laat de Letse uitwisselingsstudente Leva weten. Een andere student houdt zich eveneens niet bezig met de demonstraties en is voor het eerst sinds lange tijd weer op de universiteit. “Ik ben mijn scriptie aan het afronden en heb dus wel iets anders te doen.”