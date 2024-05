Wilders over laatste formatiedagen: het moet nu wel gebeuren

De partijen aan de formatietafel willen voorafgaand aan de onderhandelingen op maandag maar weinig kwijt. De deadline komt dichtbij: de informateurs moeten over twee dagen hun verslag inleveren. Maar of dat gepaard gaat met een concept-akkoord, is nog onduidelijk. Wel moeten er deze dagen knopen worden doorgehakt, aldus PVV-leider Geert Wilders. “Het moet nu wel gebeuren.”

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hadden er eigenlijk al vorige week uit willen zijn. Een week geleden sprak Wilders al van een “finale week”, maar er wordt nog steeds gesproken. “Spoel het bandje nog maar eens terug”, grapt de PVV-voorman. Verder kan hij alleen maar zeggen dat “de finish nadert”.

BBB-leider Caroline van der Plas zegt aan de ene kant te hopen dat de partijen er maandag al uitkomen, maar wil aan de andere kant niet kwijt hoe dicht ze bij een akkoord zijn. Mocht er inderdaad een akkoord komen, moeten de partijleiders ook nog terug om met hun fracties te overleggen. Van der Plas maakt zich geen zorgen over de deadline. “Als het nodig is, werken we tot diep in de nacht door.”

De andere drie fractieleiders weten nog altijd niet niet wie PVV-voorman Geert Wilders als premierskandidaat naar voren wil schuiven.