Universiteiten en hogescholen publiceren regels voor protesten

De universiteiten en hogescholen in Nederland hebben dinsdag hun gezamenlijke regels voor protesten gepubliceerd. Een groot deel ervan was in de afgelopen dagen al bekend geworden. Zo willen de instellingen niet onderhandelen met demonstranten die hun gezicht bedekken.

Demonstreren zelf mag, benadrukken de hogescholen en universiteiten. “Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van universiteiten en hogescholen. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren”, melden de overkoepelende organisaties Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen.

Overnachten op een campus mag niet, staat in de richtlijnen. Toch mochten demonstranten in de afgelopen dagen op meerdere universiteiten de nacht doorbrengen. Het bezetten van gebouwen is niet toegestaan. Instellingen kunnen demonstranten vragen om zich te legitimeren.