Universiteit Eindhoven gaat in gesprek met demonstranten

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven gaat dinsdagmiddag in gesprek met de pro-Palestijnse demonstranten die sinds maandag op het terrein bivakkeren. Volgens een woordvoerder van de universiteit staat de afspraak gepland aan het begin van de middag. “We zijn natuurlijk voortdurend met ze in gesprek, maar dit gaat over de inhoud.”

Net als in andere studentensteden hebben ook in Eindhoven demonstranten maandag een tentje neergezet. Volgens de woordvoerder van de universiteit hebben er zo’n twintig mensen overnacht. “Ze zitten er nog steeds, het zijn er nu enkele tientallen. Het verloopt kalm”, zegt hij.

Op de Instagrampagina van de demonstranten is een ‘supportdemo’ aangekondigd vanaf 12.00 uur van station Eindhoven Centraal naar het tentenkamp.

In overleg met de burgemeester mochten de betogers maandag op het terrein blijven. Het tentenkamp volgde na een zogeheten walk-out, een protest tegen de aanpak van de pro-Palestijnse demonstraties vorige week. De studenten en universiteitsmedewerkers die in meerdere steden demonstreren, spreken zich uit tegen de oorlog in Gaza en willen dat de universiteiten de banden verbreken met Israël.