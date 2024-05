Timmermans: PVV heeft asielcrisis nodig, wil juist geen oplossing

De PVV heeft de asielcrisis nodig voor haar politieke voortbestaan en houdt die daarom bewust in stand met de voorgestelde maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord. Dat verwijt maakt leider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) aan het adres van Geert Wilders (PVV). “Voor het voortbestaan van de PVV is het voortbestaan van de asielcrisis essentieel. Als die er niet meer is, is er geen enkele reden meer om achter de PVV aan te lopen.”

Wilders noemt die redenering “politiek ziekelijk, laat ik het voorzichtig zeggen. Hoe durft u?!” Wilders vindt het een belediging van de PVV-kiezer. “Die wil niets liever dan dat het lukt.” “Maar u wil dat niet!” riep Timmermans Wilders toe vanuit zijn zetel.

De nieuwe coalitie wil onder meer de spreidingswet intrekken en een asielcrisis uitroepen. Alleen al de aankondiging dat de spreidingswet wordt ingetrokken, heeft volgens het COA nu al minstens 2000 opvangplekken gekost omdat gemeenten zich niet meer voorbereiden op de invoering van de maatregel. Het uitroepen van een asielcrisis is bovendien juridisch onhoudbaar, waarschuwden asieladvocaten na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord.