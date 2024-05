Derde aanhouding voor dodelijke brand in Berkel en Rodenrijs

Een 34-jarige man uit Gouda is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het ontstaan van een grote brand in Berkel en Rodenrijs van afgelopen april. Dat meldt de politie woensdag.

Bij de brand kwam een 20-jarige man uit Rotterdam om het leven. Eerder werden al twee mannen van 21 en 28 jaar opgepakt.

De brand brak uit in een schuur naast een woning aan de Noordeindseweg in de Zuid-Hollandse plaats. Het stoffelijk overschot van het dodelijke slachtoffer werd een dag na de brand door een minderjarige jongen gevonden in een auto die in de uitgebrande schuur stond.