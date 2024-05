Van Zwol kan met instemming van Kamer kabinet gaan samenstellen

De Tweede Kamer stemt in met de aanstelling van Richard van Zwol als formateur. Hij moet de regeringsploeg gaan samenstellen die het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB verder gaat uitwerken. PVV-leider Geert Wilders had hem voor deze rol voorgedragen.

Van Zwol gaat donderdagochtend allereerst met de vier partijleiders om tafel over de vraag wie premier moet worden. Wilders had daar aanvankelijk Ronald Plasterk voor op het oog. De kandidatuur van de voormalig PvdA-minister en wetenschapper stuitte evenwel op bezwaren omdat hij nog verwikkeld is in een dispuut over patenten.

Plasterk ontkent dat hij iets fout heeft gedaan, maar trok maandag toch zelf zijn conclusies en liet weten niet langer beschikbaar te zijn voor het premierschap. Dat betekent dat een nieuwe kandidaat moet worden gezocht. De partijleiders hadden eerder in het formatieproces al afgesproken dat zij allemaal in de Tweede Kamer blijven.

Van Zwol krijgt voor zijn opdracht vijf weken de tijd. NSC-leider Pieter Omtzigt sprak tijdens het debat over het hoofdlijnenakkoord de verwachting uit dat de partijen die volledige periode wel nodig zullen hebben.