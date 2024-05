Kamermeerderheid vindt hoorzitting met nieuwe premier niet nodig

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft geen behoefte aan een hoorzitting met de nieuwe minister-president, voordat die door de koning wordt beëdigd. Een oproep daartoe van GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans kreeg onvoldoende steun, mede doordat de coalitiepartijen tegen stemden.

De Kamer besloot vorig jaar dat kandidaat-bewindslieden voordat zij benoemd worden, eerst in een openbare hoorzitting vragen van Kamerleden moeten beantwoorden. In de uitwerking is ervoor gekozen dat dit niet geldt voor de minister-president, die immers meestal al bekend is bij Kamer en publiek omdat hij leider is van de grootste partij

Maar omdat voor het nieuwe kabinet een premier van buiten de actieve politiek wordt gezocht, vond Timmermans dat die dan ook door de Kamer bevraagd moest kunnen worden over zijn of haar “geschiktheid en motivatie”. PVV-leider Geert Wilders gaf tijdens het debat over het hoofdlijnenakkoord al aan daar niets voor te voelen. De andere coalitiepartijen sloten zich daarbij aan.