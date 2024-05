Weer 18 jaar cel opgelegd voor de moord op Ichelle

Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag achttien jaar celstraf opgelegd voor de moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse Oostburg. Dat had het Openbaar Ministerie ook geëist. De vrouw werd in december 2020 gewurgd door Sandra H. in haar spirituele winkel.

De 48-jarige H. verborg het stoffelijk overschot wekenlang, onder meer in een paskamer van de zaak. Later zaagde en hakte ze het lichaam in negen delen. Die deed ze in vuilniszakken en dumpte ze in een kanaal. De rechtbank in Middelburg legde haar in 2022 een celstraf op van achttien jaar voor moord. H. ging daartegen in hoger beroep omdat zij vindt dat er sprake is van doodslag, niet van moord. Zij en Ichelle waren oorspronkelijk vriendinnen. Hun verstandhouding verslechterde toen Ichelle en de man van H. na een trio verliefd werden op elkaar.