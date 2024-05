Strafzaak tegen bedrijven en leidinggevenden Stint volgend jaar

De strafzaak tegen twee bedrijven, verantwoordelijk voor productie en verkoop van de Stint, en twee leidinggevenden van die bedrijven staat gepland voor maart en april volgend jaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt.

Bij een ongeluk met de elektrische bolderkar kwamen in het Brabantse Oss op 20 september 2018 vier kinderen om het leven, door een aanrijding met een trein. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond.

In augustus vorig jaar maakte het OM bekend de bedrijven en leidinggevenden te vervolgen voor meerdere strafbare feiten. Dat het proces nu bijna twee jaar later plaatsvindt, heeft te maken met tijd die genomen is voor onderzoekswensen. Ook ruimte om grote processen te behandelen is schaars.

De afgelopen maanden zijn in de zaak verschillende getuigen gehoord. Ook komende maanden moeten nog getuigen gehoord worden, meldt het OM.

De zittingsdagen voor de inhoudelijke behandeling zijn nu gepland op 31 maart, 1, 3, 7 en 8 april 2025.