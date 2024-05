Confrontatie tussen groepen Eritreeërs in Amersfoort voorkomen

De politie heeft de gespannen situatie die zaterdagavond ontstond rond een Eritrees feest in Amersfoort in de kiem weten te smoren. Buiten aan de Van Galenstraat in de wijk Kruiskamp stond een groep Eritreeërs die de confrontatie zocht met de tientallen mensen binnen. Volgens een woordvoerder van de politie wisten agenten de groepen uit elkaar te houden en was er rond 23.15 uur geen gevaar meer voor een confrontatie.

De politie zegt tot dusver geen aanhoudingen te hebben hoeven verrichten. De mensen op het Eritrese feest zijn volgens de woordvoerder naar huis. “De politie heeft de situatie onder controle.”

Eritrea vierde vrijdag onafhankelijkheidsdag, zijn nationale feestdag. De regeringsgezinde Federatie van Eritrese Gemeenschappen Nederland (FEN) wilde dat zaterdag vieren met een feest voor zevenhonderd tot negenhonderd genodigden in Rijswijk, maar de Zuid-Hollandse gemeente verbood dat uit angst voor ongeregeldheden.

Een nieuwjaarsfeest in Den Haag eerder dit jaar leidde tot rellen, toen tegenstanders van het Eritrese bewind de aanwezige medestanders van het regime wilden belagen.