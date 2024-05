Optreden Nicki Minaj in Manchester vervalt na arrestatie Schiphol

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj treedt zaterdagavond niet op in de Engelse stad Manchester. Concertzaal Co-op Live laat dat weten. Eerder op de dag werd ze gearresteerd toen ze wilde vertrekken vanaf vliegveld Schiphol. In haar bagage zaten softdrugs. Kort voor 22.00 uur werd Minaj vrijgelaten na het betalen van een boete van 350 euro.

Voor het optreden wordt een nieuwe datum gezocht, aldus Co-op Live, en de kaarten blijven geldig. “Ondanks Nicki’s verwoede pogingen om de show van vanavond te laten doorgaan, hebben de gebeurtenissen van vandaag dat onmogelijk gemaakt. We zijn erg teleurgesteld over het ongemak dat dit heeft veroorzaakt.”

Op Flightradar was te zien dat een privévliegtuig waar Minaj vermoedelijk in zat, kort voor 23.00 uur koers zette vanaf Schiphol naar Manchester. In de Britse stad staat komende donderdag nog een optreden van Minaj gepland.