Recordopbrengst bij marathon waar overleden Brink aan zou meedoen

De derde editie van de Mega Wandel Marathon, een loopevenement om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap, heeft een recordbedrag van 200.080 euro opgeleverd. Het meeste sponsorgeld werd opgehaald door Rick Brink, de CDA-politicus uit Overijssel die op 11 mei op 38-jarige leeftijd overleed. Brink, de eerste officieuze minister van gehandicaptenzaken in Nederland, had een dag voor zijn overlijden via zijn kanalen op sociale media nog een oproep gedaan om geld te doneren.

“Na zijn overlijden ging het ineens heel hard”, zegt een woordvoerder van Stichting het Gehandicapte Kind, dat de Mega Wandel Marathon in Arnhem organiseert. Brink haalde ruim 19.000 euro op. Familieleden van de fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Overijssel liepen zaterdag uit eerbetoon mee. Voor de start van iedere afstand (4, 10, 21 en 42 kilometer) werd even stilgestaan bij het overlijden van Brink. Aan het evenement deden 1005 mensen mee.

De Hardenberger werd geboren met een zeldzame afwijking, die zorgt voor broze botten. Hij bleef daardoor klein (1,04 meter) en was gebonden aan een elektrische rolstoel. Brink zette zich jarenlang in voor mensen met een beperking, vooral kinderen.

Het onverwachte overlijden van de CDA’er leidde tot veel bedroefde reacties, van onder anderen Henri Bontenbal, Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Een dag eerder had Brink op social media wat oude foto’s geplaatst, van hoe hij als kind in een rolstoel zat. “Dit was ik vroeger! Een klein, kwetsbaar jongetje dat ondanks het hebben van een lichamelijke beperking een hele leuke jeugd had. Ik leerde dat ik geen beperking ben, maar dat ik een beperking heb”, schreef Brink erbij.

Als ambassadeur van Stichting het Gehandicapte Kind zou hij dit jaar voor de derde keer meedoen aan de Mega Wandel Marathon. Zijn online-oproep om geld te sponsoren, werd in de dagen na zijn overlijden herhaald door zijn familie. Het leverde honderden donaties op en een recordopbrengst. De eerste editie van het loopevenement bracht ruim 90.000 euro op. Vorig jaar zamelden de deelnemers meer dan 135.000 euro in.