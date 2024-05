Rapper Minaj vrijgelaten met geldboete voor uitvoeren softdrugs

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj is vrijgelaten uit de marechausseekazerne op Schiphol. De artiest heeft na overleg met het Openbaar Ministerie een geldboete gekregen. Ze werd zaterdagmiddag gearresteerd omdat ze softdrugs wilde uitvoeren, “en dat is verboden”, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Hoe hoog de boete is, wilde hij niet zeggen.

Minaj stond op het punt naar Manchester te vliegen met een privévliegtuig vanaf Schiphol-Oost. In de Britse stad staat een optreden gepland voor deze avond. Of dat doorgaat, is onzeker.