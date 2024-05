Roemenen stemmen in sporthal, Polen in kerk en Fransen op school

Bij de Europese verkiezingen volgende maand mogen ook andere Europeanen die in Nederland wonen hun stem uitbrengen. Ze kunnen stemmen voor Nederlandse partijen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om mee te doen aan de verkiezingen in hun land van herkomst. Verspreid door het land worden daarvoor stembureaus neergezet.

Roemenië heeft twee stembureaus in Nederland. Die zijn op de ambassade in Den Haag en in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. De Poolse gemeenschap kan onder meer stemmen op twee locaties in Den Haag, namelijk de ambassade aan de Alexanderstraat en de handelsafdeling van de ambassade aan de Van Lennepweg. Ook kunnen Polen hun stem uitbrengen in de Zuiderkerk in Amsterdam, wijkcentrum ’t Kraaienest in Breda, het Pools Huis in Brunssum en buurtcentrum De Wende in Groningen.

Finnen in Nederland mogen volgende week al stemmen. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de ambassade in Den Haag daarvoor beschikbaar, en op donderdag en vrijdag kunnen Finse kiezers naar hotel DoubleTree naast station Amsterdam Centraal.

Belgen kunnen naar de residentie van hun ambassadeur in Den Haag om te stemmen. Franse kiezers kunnen stemmen bij de consulaire post in Amsterdam en op het Lycée Français Vincent van Gogh, een Franse school in Den Haag. Italianen kunnen onder meer terecht bij een Italiaans cultureel instituut aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Spanjaarden, Portugezen, Slovenen, Esten, Letten en Kroaten kunnen stemmen bij de diplomatieke vertegenwoordigingen van hun landen. Andere kiezers moeten per post vanuit Nederland stemmen. Dit geldt voor Duitsers, Denen, Grieken, Oostenrijkers, Luxemburgers en Litouwers. Er zijn echter ook landen waar burgers die in het buitenland wonen niet mogen meestemmen. Dit zijn Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Ierland en Malta.

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen ook stemmen voor het Europees Parlement. Zij krijgen een stembiljet thuis en kunnen die per post naar de gemeente Den Haag sturen.

Nederland stemt op donderdag 6 juni, als eerste van de 27 lidstaten. De laatste verkiezingen zijn op zondag 9 juni. Die avond worden de uitslagen bekend. Het Europees Parlement telt na de verkiezingen 720 zetels, die worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Duitsland telt het maximumaantal van 96 zetels. Nederland heeft 31 zetels te verdelen.