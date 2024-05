Hulpverlener voor Nederlanders gearriveerd op Mallorca

De hulpverlener die was vertrokken vanuit het ANWB-steunpunt in Barcelona, is inmiddels gearriveerd op Mallorca. Hij zal de Nederlanders die zijn getroffen door het instorten van de beachclub op het eiland gaan bijstaan, zo meldt een woordvoerder van de ANWB Alarmcentrale.

De hulpverlener staat in contact met tien getroffen Nederlanders en zal ook familieleden bijstaan. Zondagmiddag gaat hij naar het ziekenhuis om gewonde Nederlanders te spreken.

“Hij gaat kijken welke hulp nodig is”, zo schetst de woordvoerder. Ook kijkt hun medische dienst mee met de vraag of en wanneer de gewonden in staat zijn om terug naar Nederland te vliegen.

De populaire beachclub bij het strand in de plaats El Arenal stortte donderdagavond in. Veel mensen raakten bedolven en vier zijn omgekomen. Op de Instagrampagina van de beachclub verscheen zaterdag een bericht waarin onder meer wordt gemeld dat “ze in shock verkeren”. De horecazaak condoleert de families van de slachtoffers en zegt ook dat “ze zullen meewerken met de autoriteiten” om erachter te komen wat er is gebeurd.