BBB in Drenthe zoekt brede coalitie

De BBB in Drenthe zoekt brede samenwerking bij de samenstelling van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dat heeft de Drentse BBB-leider Gert-Jan Schuinder laten weten tijdens het eerste gesprek met verkenner Astrid Nienhuis afgelopen weekend. “Drenthe is geen provincie waarin een groot machtsblok werkt”, meent Schuinder. “Ik zie zo’n coalitie als een as met twee wielen. Met twee rechterwielen of twee linkerwielen kom je niet vooruit.”

Met name het CDA en de VVD lijken inhoudelijk natuurlijke bondgenoten. De Drentse lijsttrekkers van deze partijen zijn kritisch op de landelijke afdelingen in Den Haag.

CDA-gedeputeerde Henk Jumelet toonde zich de afgelopen periode kritisch over de stikstofaanpak van het kabinet en over de manier waarop Nederland met de wolf wil omgaan. Jumelet voerde het verkenningsgesprek afgelopen weekend met CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken. “Ons verkiezingsprogramma komt voor 80 procent overeen met dat van BBB”, zegt Van Dekken. Het CDA kan bestuurservaring inbrengen in een nieuw college van Gedeputeerde Staten, meent hij.

De voor het CDA desastreuze verkiezingsuitslag doet Van Dekken pijn. “Maar ik ben wel blij met de beweging die erachter zit. Ik hoop dat ze in Den Haag eindelijk wakker worden.” En daarbij kijkt hij zeker ook naar zijn eigen partij. “We kunnen als boertjes uit Drenthe op het CDA-congres wel vijf keer naar de microfoon lopen om ons punt duidelijk te maken, maar dan kijken ze je nog steeds heel glazig aan.” Hij ziet een coalitie voor zich van BBB, CDA en PvdA – “dat is nog steeds wel de tweede partij in Drenthe”- eventueel aangevuld met VVD of ChristenUnie.

De PvdA in Drenthe heeft geen lijstverbinding met GroenLinks. “We hadden een eigen campagne en een eigen programma”, aldus PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof. “Op voorhand sluiten we de BBB niet uit. Ik hoop dat de BBB ons ook niet uitsluit.”

Net als het CDA is de Drentse afdeling van de VVD kritisch op de landelijke partij. De Drentse lijsttrekker Willemien Meeuwissen diende in juni 2022 namens 500 leden de ‘Motie Zorgvuldig Stikstofbeleid’ in tijdens het VVD-congres. Deze motie was ingegeven door zorgen over het stikstofbeleid van het kabinet (en de eigen minister Christianne van der Wal) en werd met een nipte meerderheid aangenomen.

Bernadette van den Berg van de ChristenUnie houdt zich op de vlakte over een toekomstige coalitie. “We stellen ons bescheiden en positief-kritisch op. Tijdens het duidingsdebat zullen we wat meer vertellen.” Dit duidingsdebat vindt plaats op woensdag 29 maart.