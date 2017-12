Hoekstra bevestigt handelen rond Dijsselbloem

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) bevestigt dat Den Haag tegen een nog langere termijn is van Jeroen Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter. Dat is tegen de Nederlandse wens van een roulerend voorzitterschap, zei hij in Brussel. ,,Dat standpunt herken en respecteer ik”, zo reageerde Dijsselbloem voor zijn laatste eurogroepvergadering.

Volgens de oud-minister had ,,een aantal grote landen’’ om de verlenging van zijn termijn gevraagd. Het zou met name Duitsland goed uitkomen omdat het land nog steeds geen regering heeft. Het zou dan om een half jaar of langer gaan. Dat leek echter op een permanent voorzitterschap en druist in tegen het Nederlandse standpunt. ,,Mijn voorzitterschap komt gewoon tot een einde”, aldus Dijsselbloem.

De negentien ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) stemmen maandagmiddag over de opvolging van Dijsselbloem. Er zijn vier kandidaten: uit Portugal, Letland, Luxemburg en Slowakije.