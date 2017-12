Belastingplan geeft Dow oppepper

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag na de kleine verliezen van vrijdag met winst aan de handel begonnen. Beleggers zijn optimistisch gestemd nu de belastingvoorstellen van president Donald Trump afgelopen weekend zijn goedgekeurd in de Senaat. De plannen worden als positief gezien voor het Amerikaanse bedrijfsleven.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,8 procent hoger op 24.427 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent naar 2660 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,6 procent aan, op 6888 punten.

Het is de bedoeling van de Republikeinse regering dat de VS een veel eenvoudiger belastingstelsel krijgt en dat er minder belasting geheven wordt. Het in de Senaat goedgekeurde wetsvoorstel van bijna vijfhonderd pagina’s moet nog worden afgestemd op een voorstel uit het Huis van Afgevaardigden.

Vooral financiƫle fondsen profiteerden van de aanstaande belastinghervormingen. De banken Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America en JPMorgan Chase stegen 1,5 tot 3,4 procent.

Beleggers kregen ook overnamenieuws te verwerken. Apothekersconcern CVS Health daalde ruim 4 procent op de aankondiging 69 miljard dollar te willen betalen voor zorgverzekeraar Aetna (plus 1,6 procent). Door de fusie ontstaat er een gezondheidsgigant die alles in een hand heeft: een apotheek, een verzekeraar en klinieken.

Ook General Cable bewoog stevig op overnamenieuws. Het kabelbedrijf werd ruim een derde meer waard nadat de Italiaanse branchegenoot Prysmian zich meldde voor een overname. De aandeelhouders en toezichthouders moeten hun oordeel nog vellen over de deal, maar verwacht wordt dat deze in het derde kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.