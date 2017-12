‘Tekort aan technisch personeel houdt aan’

Werkgevers moeten nog zeker zes jaar rekening houden met nijpende tekorten aan geschoold personeel voor vooral technische beroepen. Ook in de gezondheidszorg en het onderwijs zijn grote knelpunten te verwachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Vooral de groei in de bouw voedt de vraag naar technisch geschoold personeel. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden, blijft het aanbod achter. ,,Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek”, aldus onderzoeksleider Didier Fouarge.

In de gezondheidszorg worden op alle niveaus problemen verwacht in de personeelsvoorziening, mede door de stijging van de zorguitgaven. Ook blijft het volgens de onderzoekers lastig om nieuwe leerkrachten te vinden in het basisonderwijs, waar veel vertrekkend personeel moet worden vervangen.

Het aantal werkenden in Nederland neemt volgens de onderzoekers in de jaren tot 2022 met ongeveer 520.000 toe. Dat komt neer op een groei van de werkgelegenheid met circa 1 procent per jaar. Dat maakt de perspectieven voor jongeren op de arbeidsmarkt ,,gemiddeld genomen goed”, aldus het rapport.

Hoogopgeleiden (hbo en universitair) hebben de beste papieren om aan werk te komen. Maar vooral in de zorg en de techniek liggen ook volop kansen voor mensen met een mbo-diploma op zak. ,,Het is beslist niet zo dat de markt geen behoefte heeft aan vakmensen”, aldus Fouarge.