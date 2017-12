AEX fors hoger na belastingplan VS

De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen lieten stevige plussen zien. De goedkeuring van de belastingplannen van president Donald Trump door de Amerikaanse Senaat zorgden voor een optimistische stemming bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 540,84 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 827,34 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 2,5 procent, na een adviesverhoging door Deutsche Bank. Chipmachinemaker ASML volgde met een plus van 2,4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize kreeg een koopadvies van Kepler Cheuvreux en klom 0,9 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice was de sterkste daler met een min van 1,5 procent.

In de MidKap werden de stijgers aangevoerd door chipbedrijf Besi en postbezorger PostNL met winsten van 2,7 en 2,4 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was een van de schaarse dalers met een min van 0,5 procent. Een deel van het cabinepersoneel van KLM legt volgens vakbond FNV maandag 8 januari voor 24 uur het werk neer. Topman Jean-Marc Janaillac erkende daarnaast dat de winstgevendheid, ondanks een sterke verbetering in de afgelopen tijd, nog altijd lager is dan bij de concurrentie.

Op de lokale markt dikte Kiadis Pharma ruim 6 procent aan. Het biotechnologiebedrijf kondigde aan vorderingen te maken met het testen van een medicijn. De proef moet onder meer inzicht geven in de veiligheid en werkzaamheid van het middel als aanvullende behandeling voor bloedceltransplantatie bij volwassen patiƫnten met bloedkanker.

Telegraaf Media Groep (TMG) klom bijna 6 procent. De overnamestrijd rond het mediabedrijf is eindelijk afgerond. John de Mol verkoopt zijn minderheidsbelang van iets meer dan 29 procent in TMG na een lange strijd aan het Vlaamse mediabedrijf Mediahuis.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegen 1,1919 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 57,96 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent mind