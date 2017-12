Nieuwe records pinbetalingen voor kerst

Opnieuw zijn kort voor Kerstmis in winkels en online records gebroken met het aantal pintransacties. Zaterdag waren het er 19,3 miljoen, ruim een miljoen meer dan het vorige record van 18,2 miljoen, dat vrijdag werd gevestigd. Voor ruim een half miljard euro is zaterdag met pin afgerekend. Ook dat is een nieuw dagrecord, laat Betaalvereniging Nederland weten.

Zondag waren er tot aan het eind van de middag 8 miljoen pinbetalingen. De vereniging tekent erbij aan dat het aantal nog flink kan oplopen door pinbetalingen die zondagavond, vooral, in de horeca nog worden gedaan.