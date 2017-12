In de spotlight: paardenfysiotherapeut Beatrijs Bunte van Equidynamics

Als kind was Beatrijs Bunte al dierengek en was pony rijden haar favoriete bezigheid. Ze wilde graag dierenarts worden, net als haar ouders, maar het opereren en laten inslapen van dieren vond ze te pittig. Haar keuze viel op fysiotherapie voor paarden. “Het helpen van eigenaren om hun paard of pony zo goed mogelijk te laten functioneren is mijn doel.”

Beatrijs woont met haar gezin in de kop van Noord-Holland, waar zij met haar eigen bedrijf Equidynamics soms wel vijftien paarden per dag ziet. Voordat zij paarden mocht behandelen, moest ze eerst de vierjarige studie humane fysiotherapie doen. “Vervolgens heb ik twee jaar werkervaring opgedaan met het helpen van mensen. Daarna heb ik twee jaar de deeltijdstudie fysiotherapie voor honden en paarden in Engeland gevolgd.”

Van Shetlandpony’s tot olympische paarden

Haar opgedane kennis van het mensenlichaam gebruikt ze in haar dagelijkse werk met paarden. “Paarden hebben net als mensen spieren, pezen en gewrichten. Paarden kunnen echter geen ‘au’ zeggen of verbale feedback geven. Mensen wel, dus ik heb eerst moeten leren hoe ik hiermee moet omgaan.” Beatrijs behandelt shetlandpony’s van twintig jaar oud tot olympische wedstrijdpaarden. De meeste paarden zijn echter van mensen die als hobby in de weekenden wedstrijden rijden.

Beatrijs: “Naast het feit dat fysiotherapie bij veel blessures van het bewegingsstelsel noodzakelijk is, zien veel mensen ook het nut van fysiotherapie in om hun paard preventief te begeleiden. Je moet ervoor zorgen dat alle spieren van het paard los genoeg blijven, dat er geen blokkades zijn en dat de gewrichten goed bewegen.”

Soms komt Beatrijs elke twee maanden voor controle bij een paard. “Ik ben gemiddeld drie kwartier per paard bezig: een vraaggesprek voeren met de eigenaar, het paard heen en weer laten lopen, observeren en vooral heel goed voelen.”

Volgens Beatrijs gebruiken we paarden op een manier waar ze niet natuurlijk voor bedoeld zijn. “Paarden zijn gemaakt om buiten te lopen en te grazen. Nu zie je ze vooral op stal staan en twee keer per dag een rondje lopen. Ook leggen we er een zadel op om er vervolgens bovenop te gaan zitten. Dat kan in principe allemaal prima, maar het moet wel goed gebeuren. Er moet op de juiste manier getraind worden en men moet er met gezond verstand mee omgaan. Op deze manier kunnen blessures geminimaliseerd worden.”

Voor Beatrijs is het in ieder geval elke dag een feestje om aan het werk te gaan. “De paardenwereld is moeilijk om werk in te krijgen. Het is vaak stal- of manegewerk. Ik ben fulltime met paarden bezig en verdien er ook nog eens goed mijn brood mee. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik ben van plan om dit werk heel lang vol te houden.”