Supermarkten Plus trekken meer klanten

Supermarktketen Plus heeft naar eigen zeggen een succesvol jaar achter de rug. Het bedrijf wist meer klanten te trekken, geholpen door investeringen in bestaande winkels en door groei in het onlinesegment. De omzet op jaarbasis steeg met 5,5 procent tot bijna 2,4 miljard euro. Daarmee is Plus goed voor een marktaandeel van 6,4 procent.

Om nog meer klanten te binden zal de keten blijven investeren in bestaande winkels. Een aantal zal worden omgebouwd volgens het Briljant 2.0-concept. De eerste winkel in dit concept opende in 2016 in Abcoude zijn deuren. Afgelopen jaar volgden nog eens vier winkels. Plus merkt dat klanten de nieuwe uitstraling van de winkels kunnen waarderen, ook in omzet, en zal het concept daarom verder uitrollen.

Het aantal ophaalpunten van boodschappen die online zijn gedaan, verdubbelde afgelopen jaar van honderd naar ruim tweehonderd. Daarnaast is bij 220 winkels sprake van een bezorgservice.

De vier bestaande distributiecentra van Plus moeten op termijn overgaan naar een nieuw distributiecentrum in Tiel. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang.