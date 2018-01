Ov-bedrijven doen vergeefse oproep aan bonden

Werkgevers in het openbaar vervoer hebben de vakbonden FNV en CNV opgeroepen af te zien van een landelijke staking komende donderdag en het gesprek aan te gaan. De bonden zien daarvoor evenwel geen aanknopingspunten. Hun ultimatum loopt dinsdagmiddag om 12.00 uur af.

Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak. De vakorganisaties willen afspraken maken over met name een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen.

De werkgeversvereniging VWOV ziet geen aanleiding voor een landelijke staking en wijst erop dat veel reizigers daarvan de dupe zullen worden. Er is volop ruimte voor overleg, aldus de brancheorganisatie. ,,Maar concreet bieden zijn niks”, reageert CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. ,,Dan is het zinloos om aan tafel te gaan zitten.”