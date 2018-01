Boskalis onderuit op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam zette vrijdag de stijging voort. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden opnieuw in het groen. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 555,14 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 850,91 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,1 en 0,4 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent na sterker dan verwachte Duitse winkelverkopen.

Bij de hoofdfondsen kampte baggeraar Boskalis met een adviesverlaging door ABN AMRO en stond onderaan met een verlies van 3,8 procent. Grootste stijger was uitzender Randstad met een winst van 2,1 procent. Morgan Stanley is positiever gestemd over Europese uitzenders en detacheerders. De Amerikaanse bank verhoogde de beleggingsadviezen voor Randstad, het Zwitserse Adecco (plus 1,3 procent) en het Britse Hays (plus 1,3 procent).

In de MidKap toonde navigatiebedrijf TomTom wat herstel na het forse verlies een dag eerder en ging aan kop met een plus van 1,7 procent. Postbedrijf PostNL profiteerde van een adviesverhoging door Barclays en won 1,3 procent. Beursintermediair Flow Traders zette de daling voort en sloot de rij met een min van 1,2 procent. Verzekeraar ASR verloor 0,7 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

Bij de kleinere bedrijven won ICT Groep 1,5 procent. Het ICT-bedrijf gaat samenwerken met batterijleverancier Iwell op het gebied van energieopslagdiensten. Iwell biedt onder meer batterij-oplossingen aan woningcorporaties en vastgoedondernemingen die daarmee de energiekosten en CO2-uitstoot kunnen reduceren.

Op de lokale markt klom Pharming 3 procent. Het biotechnologiebedrijf gaat dit jaar met meer nieuws komen over onderzoeken naar het gebruik van het middel Ruconest tegen andere indicaties, waaronder het gebruik bij transplantaties en om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties. Dat zei topman Sijmen de Vries van Pharming in een interview met De Telegraaf.

De euro was 1,2055 dollar waard, tegen 1,2062 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 61,79 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 67,86 dollar per vat.