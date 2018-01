Gqalapagos leider in hogere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs zette maandag de opmars voort na de sterke eerste handelsweek van het nieuwe jaar. Ook de meeste andere Europese beurzen stonden in de plus. Op het Damrak was Galapagos in trek na positieve testresultaten. Beleggers keken verder vooral uit naar het begin van het jaarcijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 559,85 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 855,45 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Galapagos ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 3 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een studie in artrosepatiƫnten in de Verenigde Staten. Kabel- en telecombedrijf Altice was de grootste daler met een min van 0,7 procent.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een plus van 0,8 procent. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een verlies van 0,5 procent. Air France-KLM won 0,7 procent. De FNV schortte zaterdag een 24-uursstaking van het KLM-cabinepersoneel op nadat een principeakkoord werd bereikt over een nieuwe cao.

Op de lokale markt maakte Kardan een koerssprong van 12,6 procent. De Israƫlische investeringsmaatschappij liet weten vergevorderde gesprekken te voeren met verschillende partijen over een verkoop van dochteronderdeel Tahal Group.

De handel in Ablynx in Brussel lag stil. Het Belgische biotechnologiebedrijf heeft een overnamevoorstel ontvangen van de Deense farmaceut Novo Nordisk (min 0,2 procent). De overnameprijs kan oplopen tot 2,6 miljard euro.

In Frankfurt daalde Deutsche Bank 1,3 procent. De grootste bank van Duitsland verwacht over heel 2017 een klein verlies in de boeken te zetten. Dat komt goeddeels door de belastingverlaging die de regering-Trump doorvoert in de Verenigde Staten.

De Duitse chipmaker Dialog Semiconductor klom bijna 4 procent na publicatie van de beter dan verwachte omzetcijfers. In Londen ging de Britse retailer Mothercare 27 procent onderuit na een winstwaarschuwing.

De euro was 1,1994 dollar waard, tegen 1,2035 dollar voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 61,50 dollar. Brentolie klom een fractie in prijs en bracht 67,65 dollar per vat op.