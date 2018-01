Waarom helemaal naar een speelgoedwinkel gaan waar kinderen rondrennen, als je ook rustig online speelgoed kunt kopen? Dat moeten veel consumenten denken. Er wordt namelijk steeds vaker online speelgoed gekocht. Sterker nog: de online besteding aan speelgoed was in het eerste half jaar van 2017 met maar liefst 43 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksinstituut GfK in opdracht van Thuiswinkel.org.

89 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft in de eerste helft van 2017 weleens een online aankoop gedaan. Dit komt neer op 12,4 miljoen online kopers. Ook het aantal aankopen zijn gestegen. In de eerste helft van 2016 was het gemiddelde aantal aankopen per persoon nog 6,5. In dezelfde periode in 2017 was dat 7,4. Hiermee neemt ook het bedrag toe dat consumenten gemiddeld uitgeven: van 757 naar 858 euro. Consumenten gaven omgerekend 13 procent meer aan online aankopen uit. Bij elkaar waren zij 10,66 miljard euro kwijt.

Consumenten gaven online voornamelijk geld uit aan producten, zoals speelgoed, elektronica en kleding. In totaal ging hier 5,98 miljard euro naartoe; een groei van 16 procent ten opzichte van 2016. De overige 4,77 miljard euro besteedden ze aan diensten, zoals pakketreizen, vliegtickets en verzekeringen. Ook hierbij is sprake van een stijging (9 procent).

Explosieve stijging

Vooral de online-uitgaven aan speelgoed zijn explosief gestegen. De aankopen bij online speelgoedwinkels, zoals Lobbes, is met 43 procent gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2016. Gezondheids- en schoonheidsproducten worden ook steeds vaker online gekocht (een groei van 41 procent). Kleding eindigt op een derde plek, met een groei van 28 procent.

Play-Doh, lego en ander speelgoed worden steeds minder vaak gekocht via een desktop of laptop. In de eerste helft van 2016 was 82 procent van de online bestedingen aan speelgoed. In dezelfde periode in 2017 was dat nog 77 procent. De desktop maakt plaats voor mobiele devices, zoals de tablet en de smartphone. De aankoop via deze apparaten is gestegen van 17 naar 21 procent.

Speelgoed van het jaar

Het ging online speelgoedwinkels in 2017 dus voor de wind, maar welk speelgoed was het afgelopen jaar de moeite waard om te kopen? Het volgende speelgoed kwam het beste uit de bus bij de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2017: