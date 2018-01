Groeispurt voor Fastned

De uitbater van snellaadstations Fastned heeft het laatste kwartaal van 2017 een forse groeispurt beleefd. Het bedrijf bediende bijna twee keer meer klanten, waarbij de omzet meer dan verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder.

De kwartaalomzet van het bedrijf kwam uit op 170.960 euro, zo meldt het bedrijf op basis van voorlopige cijfers. Het klantenbestand groeide naar krap 6300 autobezitters, die in het vierde kwartaal goed waren voor het ‘tanken’ van 362.498 kilowattuur stroom.

Fastned heeft de concessie voor tweehonderd laadstations in ons land. Inmiddels zijn er 61 gerealiseerd langs de snelwegen en twee elders in het land, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Bij tien van die stations lukte het Fastned inmiddels om winstgevend te zijn.

Fastned is ook verwikkeld in verschillende rechtszaken tegen de staat om vergunningen voor snellaadstations. Het bedrijf meent dat de overheid geen toestemming mag verlenen voor nieuwe laadpunten bij benzinestations en wegrestaurants op plekken waarvoor al een concessie is verleend voor laadpunten van Fastned. De rechter ging hier vooralsnog niet in mee.