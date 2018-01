Sterk kwartaal voor staalreus Tata

Tata Steel kijkt terug op een sterk kwartaal. De staalreus bracht in India en Europa meer staal aan de man in het voorbije derde kwartaal van het gebroken boekjaar. In India was naar eigen zeggen zelfs sprake van het hoogste verkoopniveau ooit.

De verkopen groeiden in India met 10 procent op jaarbasis, in Europa was de stijging kleiner. De productie in Europa, onder meer in IJmuiden, daalde licht als gevolg van gepland onderhoud. Tata kwam vorige week al met een korte handelsupdate naar buiten, maar die bevatte enkele kleine fouten in de productiecijfers voor India en Zuidoost-Azië.

Tata Steel werkt momenteel aan een samensmelting van zijn Europese activiteiten met de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van duizenden banen, maar er is nog niet duidelijk waar die precies worden geschrapt.