Frankrijk pakt belabberde mobiele dekking aan

Frankrijk gaat iets doen aan de belabberde dekking met mobiele telefoons in buitengebieden. De vier grote aanbieders van mobiele telefonie steken samen zo’n drie miljard euro in nieuwe telecommasten, zo maakte de Franse staatssecretaris Julien Denormandie bekend in de krant Journal du Dimanche.

Orange, Bouygues, Iliad en Altice-dochter SFR zullen binnen vijf jaar elk vijfduizend nieuwe masten neerzetten om zwarte plekken in de dekking in Frankrijk te dichten. In ruil voor de investeringen hoeven de providers de overheid niet te betalen voor de vernieuwing van hun bestaande zendlicenties.

Volgens Denormandie hebben providers in het land voorheen niet genoeg geïnvesteerd om de infrastructuur op peil te houden. Nu gaan ze binnen vijf jaar even veel doen als in de voorgaande vijftien jaar.