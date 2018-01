Beurs Jakarta ontruimd na instorten vloer

De aandelenbeurs in de Indonesische hoofdstad Jakarta is maandag ontruimd nadat een vloergedeelte was ingestort. Later stortte een tweede vloergedeelte in. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt.

Het incident gebeurde tijdens de lunch. Op sociale media waren beelden te zien van een ingestorte metalen structuur rond een café van Starbucks bij de ingang van het gebouw, dat meerdere verdiepingen telt. Ook waren beelden te zien van mensen die het gebouw ontvluchtten. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk, maar volgens getuigen werden ongeveer twaalf mensen op brancards weggevoerd.

Volgens een woordvoerder van de beurs was er geen explosie. De politie in Jakarta onderzoekt de zaak. De beurs zou volgens schema aan de middaghandel zijn begonnen.